Serie A la Lazio si impone a Marassi | 3 a 0 contro il Genoa
Torna al successo la Lazio e lo fa a spese del Genoa. La formazione di Sarri, reduce da due ko consecutivi, si impone a Marassi 3-0 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Biancocelesti in vantaggio dopo 4 minuti con la rete di Cancellieri. Il raddoppio, alla mezz'ora, è firmato da Castellanos. Nella ripresa Zaccagni cala il tris (63'). I tre punti consentono ai capitolini di salire a 6 punti e agganciare il Sassuolo, i liguri restano a quota 2 con Pisa e Lecce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
