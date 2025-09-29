Torna al successo la Lazio e lo fa a spese del Genoa. La formazione di Sarri, reduce da due ko consecutivi, si impone a Marassi 3-0 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Biancocelesti in vantaggio dopo 4 minuti con la rete di Cancellieri. Il raddoppio, alla mezz’ora, è firmato da Castellanos. Nella ripresa Zaccagni cala il tris (63?). I tre punti consentono ai capitolini di salire a 6 punti e agganciare il Sassuolo, i liguri restano a quota 2 con Pisa e Lecce. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Genoa-Lazio 0-3: i biancocelesti tornano al successo