Serie A Femminile 2025 2026 | inizia la nuova stagione in diretta su DAZN e sui canali di Rai Sport

Dopo aver vissuto le emozioni della nuova competizione, la SerieA Women’s Cup, con la vittoria in finale della Juventus dopo una gara emozionante e termina 3 a 2 per i bianconeri sulla Roma, inizia nella prima settimana di ottobre la Serie A Femminile 20252026. Dodici i club che disputeranno la stagione, tutta da vivere integralmente . L'articolo Serie A Femminile 20252026: inizia la nuova stagione in diretta su DAZN e sui canali di Rai Sport proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Serie A Femminile 2025/2026: inizia la nuova stagione in diretta su DAZN e sui canali di Rai Sport

In questa notizia si parla di: serie - femminile

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Le Mura Spring: cambia tutto. Pistolesi è il nuovo coach

Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Green Le Mura si sta muovendo. Riconfermata capitan Michelotti

? Si infiamma il campionato di Serie B Femminile. Il Brescia in testa a punteggio pieno ma dietro iniziano a delinearsi le pretendenti per la massima serie - facebook.com Vai su Facebook

? L'analisi di Luca Rossettini dopo la finale di Serie A Women's Cup #ASRomaFemminile - X Vai su X

Calcio femminile: la Juve all’ultimo respiro vince la Serie A Women’s Cup! Roma battuta 3-2 - La Juventus ha vinto il primo trofeo della stagione 2025- Si legge su oasport.it

Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup: in palio il 1° titolo della stagione - Juventus e Roma si ritrovano nuovamente e in palio ci sarà il primo titolo della stagione 2025- oasport.it scrive