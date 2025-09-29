Serie A | Bruyne Conte-From Naples salta | Si sbagliava come allenatore

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: No le gustó un pelo a Kevin de Bruyne ser sustituido en la derrota del Nápoles en Milán (2-1). El internacional belga, que anotó su tercer gol en la Serie A, fue remplazado en el minuto 72, cuando su equipo estaba en superioridad numérica tras la roja al ‘rossonero’ Pervis Estupiñán y buscaba la remontada en San Siro. De Bruyne se retiró al banquillo con cara de pocos amigos y gesto de indefencia, algo que no sentó nada bien a su entrenador, el italiano Antonio Conte. El técnico de los partenopeos se refirió al desplante del ex del Manchester City en la sala de prensa, dejando claro quién manda al pie del Vesubio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Serie A | Bruyne Conte-From Naples salta: “Si sbagliava come allenatore”

In questa notizia si parla di: serie - bruyne

Bruyne – Lukaku, il duo belga che minaccia la Serie A e l’Europa

Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”

Calciomercato Napoli, l'ex tecnico dell'Inter svela: "Sono eccitato al pensiero di vedere De Bruyne in Serie A"

Serie A d’élite: Modric contro De Bruyne https://golditacco.it/serie-a-delite-modric-contro-de-bruyne/… via @GolDiTacco #MilanNapoli #Milan #Napoli #Modric #DeBruyne - X Vai su X

Serie A, Milan-Napoli 2-1: un super Pulisic fa esplodere di gioia i rossoneri Per i rossoneri gol di Saelemaekers e Pulisic, il Napoli ha dimezzato con De Bruyne su rigore - facebook.com Vai su Facebook

Conte riuscirà a gestire De Bruyne? I precedenti dicono di “no”. Il punto - Conte e il talento: il rapporto complicato con i campioni e la nuova apertura tattica con De Bruyne Antonio Conte è noto non solo per il suo stile tattico aggressivo e il grande lavoro di squadra, ma ... Da calcionews24.com

Milan-Napoli, Conte sul cambio di De Bruyne: "Contrariato? Spero per il risultato o..." - L'allenatore del Napoli sottolinea la buona prova della sua squadra nonostante la sconfitta di San Siro con il Milan: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché abbiamo fatto una gara dove voleva ... sport.sky.it scrive