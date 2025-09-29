Serie A bomber in lutto | il cordoglio di Inter e Napoli
Un grave lutto ha colpito un giocatore di Serie A. La perdita è molto grave e il cordoglio di molte squadre è stato immediato Un lunedì nero in Serie A per un doppio lutto improvviso. Nel giro di poche ore due icone del nostro campionato hanno perso il proprio punto di riferimento. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il bomber, che ha comunicato sui social la morte del padre. Ad annunciare la scomparsa è stato direttamente il giocatore con un post sui social. Un lutto improvviso e che ha portato i club a esprimere il proprio cordoglio per una perdita importante per la sua vita. Ora per lui non sarà assolutamente semplice ripartire dopo questa scomparsa, ma di certo lo farà e proverà a dedicare i gol e i successi proprio alla persona che per lui è stato un punto di riferimento nel corso della propria vita. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
