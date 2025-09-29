Serie A 5a giornata | Genoa-Lazio 0-3

22.40 Riscatto Lazio in casa del Genoa. A Marassi la squadra di Sarri passa con un netto 0-3 e sale a 6 punti col Sassuolo Il Grifone incassa la terza sconfitta e resta a quota 2,ultimo con Pisa e Lecce Ospiti subito avanti con Cancellieri imbucato da Castellanos(4').L'argentino non si mette in proprio e raddoppia su assist di Marusic (30'). Il Genoa si fa vedere con Ellertson chiuso da Provedel in uscita. Ripresa.Il Var revoca un rigore al Grifone (non è mani di Romagnoli) e la Lazio cala il tris con Zaccagni che risolve una mischia (63'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it