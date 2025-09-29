Serie A 5° turno | Parma-Torino 2-1

20.26 Prima vittoria del Parma: ne fa le spese il Torino, battuto 2-1 al 'Tardini'. I ducali salgono a 5 punti, scavalcando i granata, che con la terza sconfitta, una vittoria e un pari si fermano a 4. Buon avvio granata,ma in vantaggio vanno i padroni di casa:mano di Ismajli,il Var conferma, Pellegrino trasforma il rigore (36'). A inizio ripresa, il pareggio del Torino: Coco serve Ngonge che si aggiusta il pallone e con una rasoiata fulmina Suzuki (50'). Risolve il match Pellegrino che incorna in rete un calcio d'angolo di Valeri (72'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

