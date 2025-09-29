Serena la prima aiuto educatrice con disabilità a Palermo | Un modello di inclusione scolastica

Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani accoglie con entusiasmo e profonda riflessione la notizia dell'assunzione di Serena, giovane donna con disabilità, come aiuto educatrice in una scuola dell'infanzia di Palermo. L'evento, che segna per la prima volta l'ingresso.

A Palermo prima aiuto educatrice con disabilità educatrice nella scuola dell’infanzia: Serena e il valore dell’inclusione attiva

Inclusione concreta: Serena prima aiuto educatrice con disabilità a Palermo - Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani accoglie con entusiasmo e profonda riflessione la notizia dell’assunzione di Serena, giovane donna con disabilità, come aiuto educ ... Riporta blogsicilia.it

