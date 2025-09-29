Serena la prima aiuto educatrice con disabilità a Palermo | Un modello di inclusione scolastica
Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani accoglie con entusiasmo e profonda riflessione la notizia dell’assunzione di Serena, giovane donna con disabilità, come aiuto educatrice in una scuola dell’infanzia di Palermo. L’evento, che segna per la prima volta l’ingresso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: serena - prima
Rifiuti abbandonati al parco, Prima i trevigiani: «Lasciati dagli ospiti della caserma "Serena"»
Serena Williams, che ha perso 14 chili grazie all'uso di un farmaco GLP-1: «Prima però mi sono chiesta: è una scorciatoia? Quali sono i vantaggi? E gli svantaggi?»
A Palermo prima aiuto educatrice con disabilità educatrice nella scuola dell’infanzia: Serena e il valore dell’inclusione attiva
Curiosi di conoscere Mirna Pagani? Segnate in agenda la prima presentazione del nuovo giallo Sellerio "Il valore delle cose" di Serena Cappellozza. Appuntamento sabato 4 ottobre alla Biblioteca civica Nicolò Bettoni in compagnia di Odette Copat. @cittadip - facebook.com Vai su Facebook
Inclusione concreta: Serena prima aiuto educatrice con disabilità a Palermo - Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani accoglie con entusiasmo e profonda riflessione la notizia dell’assunzione di Serena, giovane donna con disabilità, come aiuto educ ... Riporta blogsicilia.it