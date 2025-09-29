Serata di tensione nella piazzetta giovani ubriachi si affrontano a muso duro
Un’altra serata di tensione nel fine settimana tra le mura del Capoluogo. Sabato sera, in piazza Correra, dove 5 anni venne ucciso il 18enne Gennaro Leone, due gruppi di persone si sono affrontate generando forti preoccupazioni tra i presenti. Solo il pronto intervento della polizia ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: serata - tensione
Una rapina, ostaggi e tensione alle stelle: nessuno è al sicuro! Un thriller diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. "Trespass", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione in serata nel centro di Nizza tra alcuni supporters della Roma e quelli del Nizza (alcuni hanno gridato ai romanisti: ' A Roma solo la Lazio'). Sono intervenute le forze dell'ordine locali nei pressi della Piazza Yitzhak Rabin, meeting point d - X Vai su X