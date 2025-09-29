Sequestrato per convincere la famiglia a dare la casa popolare al clan | 7 arresti a Scampia
La Polizia di Stato ha eseguito sette arresti nel clan composto dalle famiglie Cifariello e Cancello: gli indagati sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
