Sequestrato per convincere la famiglia a dare la casa popolare al clan | 7 arresti a Scampia

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha eseguito sette arresti nel clan composto dalle famiglie Cifariello e Cancello: gli indagati sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequestrato - convincere

Cerca Video su questo argomento: Sequestrato Convincere Famiglia Dare