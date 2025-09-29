Senza patente scappa ai controlli su camper rubato in Germania | denunciato bosniaco

Su un camper rubato in Germania ha provato a sfuggire al controllo, ma il 19enne è stato raggiunto e bloccato.

