Sente bussare dal rimorchio e scopre un clandestino a bordo camionista fermo alla Caffetteria fa chiamare i carabinieri

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Un camionista, sbarcato dal porto, si è accorto che aveva a bordo un clandestino e si è fermato alla Caffetteria, lungo la statale 16, per chiamare le forze dell'ordine. È successo questa sera, attorno alle 20.30. L'allarme è scattato quando ha sentito bussare con dei pugni sul cassone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

