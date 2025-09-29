Sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo | Match it now! fa tappa a Bari

Ben 30mila nuovi giovani donatori di midollo reclutati entro il 2025: è questo l'obiettivo di "Match it now", la Settimana nazionale di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo che quest'anno si tiene dal 20 al 28 settembre.Match it now! fa tappa a BariInformazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

