Sensi ex giocatore nerazzurro si trasferisce nel nuovo Club | l’annuncio ufficiale del centrocampista italiano

Sensi, decisa la nuova squadra dell’ex centrocampista nerazzurro: l’annuncio del Club per l’arrivo dell’ex Sampdoria e Monza. NICOSIA, 29 settembre 2025 – Dopo la pesante sconfitta contro l’ Omonia Nicosia, che ha inflitto un severo 5-0 in trasferta, il club cipriota Anorthosis Famagusta guarda al futuro con fiducia, anche grazie all’arrivo di un rinforzo di qualità: Stefano Sensi. La portavoce del club, Stella Markou, ha voluto parlare ai microfoni di Sport FM 95.0, esprimendo il suo apprezzamento per il sostegno dei tifosi e confermando ufficialmente l’acquisto del centrocampista italiano. Nonostante la difficile sconfitta, che ha visto la squadra soccombere in modo deciso, Markou ha voluto ringraziare i tifosi dell’Anorthosis per il loro gesto di solidarietà, in particolare per il loro applauso alla squadra anche dopo il quarto gol subito. 🔗 Leggi su Internews24.com

