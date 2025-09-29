Semplici ad Arezzo | Ritorno sempre con piacere La partita promozione con la Spal il ricordo più bello

Nella cornice di pubblico dell’Auditorium Aia dello “Stadio Città di Arezzo”, l'allenatore Leonardo Semplici è stato ospite e protagonista dell’evento “I protagonisti del calcio si raccontano”, dove si è concesso alle curiosità e ai microfoni, svelando aneddoti, curiosità e aspetti cruciali della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it