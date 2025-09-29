Semplice test online sperimentale prevede il rischio di tumore al fegato e cirrosi con alta precisione

Un team di ricerca scandinavo ha messo a punto un semplice test online che, inserendo data di nascita, genere e tre parametri delle analisi del sangue, è in grado di prevedere con una precisione dell'88% le probabilità di grave malattia epatica, dalla cirrosi al cancro al fegato. Sottolineiamo che si tratta di un modello sperimentale attualmente destinato a professionisti sanitari, ma tutti possono provarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: semplice - test

Dentro il tuo cane vive una foresta… ed è più importante di quanto immagini. Scopri cos’è il microbiota intestinale, perché influenza anche il comportamento e come puoi proteggerlo con una corretta alimentazione, uno stile di vita equilibrato e un semplice t - facebook.com Vai su Facebook

TEST DAY HIV – Modena Sabato 20 settembre siamo stati presenti all’Informagiovani di Modena per il Test Day HIV: un’occasione per effettuare gratuitamente il test con prelievo del sangue. Fare il test è un gesto semplice e sicuro, ma di grande valore. - X Vai su X

Semplice test online (sperimentale) prevede il rischio di tumore al fegato e cirrosi con alta precisione - Un team di ricerca scandinavo ha messo a punto un semplice test online che, inserendo data di nascita, genere e tre parametri delle analisi del sangue ... Riporta fanpage.it

Cancro al seno, un test salivare sperimentale rileva il 100% dei tumori: cosa rivela lo studio - Un semplice test della saliva potrebbe presto diventare uno strumento rivoluzionario per la diagnosi precoce del cancro al seno. Si legge su ilgiornale.it