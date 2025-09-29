Semplice test online sperimentale prevede il rischio di tumore al fegato e cirrosi con alta precisione

Un team di ricerca scandinavo ha messo a punto un semplice test online che, inserendo data di nascita, genere e tre parametri delle analisi del sangue, è in grado di prevedere con una precisione dell'88% le probabilità di grave malattia epatica, dalla cirrosi al cancro al fegato. Sottolineiamo che si tratta di un modello sperimentale attualmente destinato a professionisti sanitari, ma tutti possono provarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

