Sempio la cimice in auto svela tutto | l’intercettazione a Le Iene
News tv. – Un vecchio nastro, riemerso dagli archivi, torna a gettare ombre su uno dei delitti più enigmatici della cronaca italiana. Frasi sussurrate in auto, numeri che oscillano tra i tremila e i cinquemila euro, timori di controlli bancari. Sono brandelli di conversazioni che, a distanza di anni, assumono un peso diverso, soprattutto alla luce delle indagini aperte a Brescia sull’ex pm di Pavia Mario Venditti, oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. Il servizio de Le Iene, a firma di Alessandro De Giuseppe, ha riacceso l’interesse sul ruolo di Andrea Sempio e sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: sempio - cimice
Sempio, la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi: «Fai l'assegno all'Andrea, poi lui andrà in banca a cambiarlo»
Il giorno successivo alle perquisizioni, la famiglia Sempio avrebbe tenuto una riunione fiume dove abita una delle zie di Andrea - facebook.com Vai su Facebook
Sempio, la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi: «Fai l'assegno all'Andrea, poi lui andrà in banca a cambiarlo» - I Sempio hanno pagato il pm Venditti per insabbiare l'indagine contro Andrea nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi? Lo riporta msn.com
Garlasco, la famiglia Sempio rompe il silenzio: «Siamo visti come assassini, ma nostro figlio è innocente» - Per la prima volta in uno studio televisivo, a Quarto Grado, i genitori di Andrea Sempio – indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi – hanno raccontato il loro dramma. Si legge su panorama.it