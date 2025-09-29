Sempio la cimice in auto svela tutto | l’intercettazione a Le Iene

News tv. – Un vecchio nastro, riemerso dagli archivi, torna a gettare ombre su uno dei delitti più enigmatici della cronaca italiana. Frasi sussurrate in auto, numeri che oscillano tra i tremila e i cinquemila euro, timori di controlli bancari. Sono brandelli di conversazioni che, a distanza di anni, assumono un peso diverso, soprattutto alla luce delle indagini aperte a Brescia sull’ex pm di Pavia Mario Venditti, oggi indagato per corruzione in atti giudiziari. Il servizio de Le Iene, a firma di Alessandro De Giuseppe, ha riacceso l’interesse sul ruolo di Andrea Sempio e sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

