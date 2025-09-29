Sempio la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi | Fai l' assegno all' Andrea poi lui andrà in banca a cambiarlo
I Sempio hanno pagato il pm Venditti per insabbiare l'indagine contro Andrea nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi? L'indagine a carico dell'ex magistrato ha aperto una nuova. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: sempio - cimice
Il giorno successivo alle perquisizioni, la famiglia Sempio avrebbe tenuto una riunione fiume dove abita una delle zie di Andrea - facebook.com Vai su Facebook
Sempio, la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi: «Fai l'assegno all'Andrea, poi lui andrà in banca a cambiarlo» - I Sempio hanno pagato il pm Venditti per insabbiare l'indagine contro Andrea nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi? Si legge su leggo.it
Garlasco, i Sempio avevano una rete per sviare le indagini: la pista dei pm - Il 10 febbraio 2017 Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, viene interrogato dai pm di Pavia. ilgazzettino.it scrive