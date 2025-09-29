Sempio la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi | Fai l' assegno all' Andrea poi lui andrà in banca a cambiarlo

I Sempio hanno pagato il pm Venditti per insabbiare l'indagine contro Andrea nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi? L'indagine a carico dell'ex magistrato ha aperto una nuova. 🔗 Leggi su Leggo.it

Sempio, la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi: «Fai l'assegno all'Andrea, poi lui andrà in banca a cambiarlo»

sempio cimice auto genitoriSempio, la cimice in auto dei genitori svela il piano per non tracciare i soldi: «Fai l'assegno all'Andrea, poi lui andrà in banca a cambiarlo» - I Sempio hanno pagato il pm Venditti per insabbiare l'indagine contro Andrea nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi? Si legge su leggo.it

