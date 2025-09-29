Selena Gomez sposa Benny Blanco e il secondo abito è da vera principessa Disney

Selena Gomez ha detto sì. L’attrice e cantante ha sposato Benny Blanco il 27 settembre a Montecito, in una cerimonia che sembra uscita da un film romantico. Per l’ingresso in chiesa ha scelto un raffinato abito Ralph Lauren con scollo all’americana, semplice, elegante e con quel tocco senza tempo che la rendeva radiosa. Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo: le foto condivise da Blanco hanno svelato il secondo vestito da sposa, ancora più spettacolare del primo. Cosa sappiamo del secondo abito da sposa indossato da Selena Gomez. Il cambio d’abito ha trasformato Selena in una vera principessa delle fiabe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Selena Gomez sposa Benny Blanco e il secondo abito è da vera principessa Disney

Ecco tutti i dettagli del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco a Santa Barbara, dall'abito Ralph Lauren personalizzato della Gomez agli ospiti, tra cui Taylor Swift, Steve Martin e Martin Short. - X Vai su X

Nella suggestiva cornice di Montecito (California), Selena Gomez e Benny Blanco hanno pronunciato il fatidico “sì” - facebook.com Vai su Facebook

Il matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco a Santa Barbara. Il romantico abito da sposa è Ralph Lauren - Ecco tutti i dettagli del matrimonio di Selena Gomez e Benny Blanco a Santa Barbara, dall'abito Ralph Lauren personalizzato della Gomez agli ospiti, tra cui Taylor Swift, Steve Martin e Martin Short. Scrive vogue.it

Selena Gomez sposa radiosa: dalla manicure soft pink al bob con boccoli scolpiti dal tocco rétro - La popstar, che sabato ha sposato il produttore musicale Benny Blanco, ha sfoggiato un incarnato di porcellana, makeup in toni rosa soft e un caschetto tutto on ... Secondo vanityfair.it