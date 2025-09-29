Sei ignorante di quanto tu sia ignorante Hai poca esperienza | JK Rowling attacca Emma Watson per averla criticata sui diritti delle persone trans

J.K. Rowling ha rilasciato dichiarazioni molto dure nei confronti di Emma Watson, attrice che ha interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter. La scrittrice ha affermato, come riporta il Daily Mail: “ Emma ha così poca esperienza di vita reale che è ignorante di quanto sia ignorante. Non avrà mai bisogno di un rifugio per senzatetto, non finirà in un reparto ospedaliero misto del servizio sanitario pubblico, non avrà mai bisogno di un centro antistupro che rifiuta di garantire un servizio esclusivamente femminile.” La Rowling ha spiegato che le critiche pubbliche dell’attrice alle sue posizioni abbiano avuto un impatto diretto: “ Emma aveva appena pubblicamente gettato più benzina sul fuoco, eppure pensava che una sola riga di preoccupazione avrebbe potuto rassicurarmi della sua simpatia e gentilezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

