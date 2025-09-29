Sei ignorante di quanto tu sia ignorante Hai poca esperienza | JK Rowling attacca Emma Watson per averla criticata sui diritti delle persone trans
J.K. Rowling ha rilasciato dichiarazioni molto dure nei confronti di Emma Watson, attrice che ha interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter. La scrittrice ha affermato, come riporta il Daily Mail: “ Emma ha così poca esperienza di vita reale che è ignorante di quanto sia ignorante. Non avrà mai bisogno di un rifugio per senzatetto, non finirà in un reparto ospedaliero misto del servizio sanitario pubblico, non avrà mai bisogno di un centro antistupro che rifiuta di garantire un servizio esclusivamente femminile.” La Rowling ha spiegato che le critiche pubbliche dell’attrice alle sue posizioni abbiano avuto un impatto diretto: “ Emma aveva appena pubblicamente gettato più benzina sul fuoco, eppure pensava che una sola riga di preoccupazione avrebbe potuto rassicurarmi della sua simpatia e gentilezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ignorante - ignorante
“Non dire più queste frasi: potrebbero far credere che sei ignorante”: lo studio choc della psicologa I Le diciamo tutti e ci freghiamo con la nostra… lingua
Gergiev a Caserta, un'iniziativa ignorante o arrogante
Crepet e l’Intelligenza artificiale: “In un mondo ignorante, chi inventerà il ‘nuovo’?”
"Avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare in tv direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima" - facebook.com Vai su Facebook
“Sei ignorante di quanto tu sia ignorante. Hai poca esperienza”: JK Rowling attacca Emma Watson per averla criticata sui diritti delle persone trans - La Rowling ha spiegato che le critiche pubbliche dell’attrice alle sue posizioni abbiano avuto un impatto diretto: “ Emma aveva appena pubblicamente gettato più benzina sul fuoco, eppure pensava che ... Secondo ilfattoquotidiano.it