SEI FUORI ROSA: lite folle con Antonio Conte L’attaccante ha rifiutato di allenarsi"> Il mister del Napoli Antonio Conte è furibondo. Un attaccante ha rifiutato di scendere in campo per gli allenamenti. Il clima nello spogliatoio sembrava sereno, almeno fino a pochi giorni fa. Poi qualcosa si è incrinato. Un attaccante a disposizione del mister del Napoli Antonio Conte ha adottato un atteggiamento che non è piaciuto per nulla al tecnico e il giocatore in questione è stato messo fuori rosa. Il tecnico, noto per il suo carattere forte, non avrebbe accettato atteggiamenti poco professionali durante la fase di allenamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - SEI FUORI ROSA: lite folle con Antonio Conte | L’attaccante ha rifiutato di allenarsi