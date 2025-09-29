SEI FUORI ROSA | lite folle con Antonio Conte | L’attaccante ha rifiutato di allenarsi

SEI FUORI ROSA: lite folle con Antonio Conte L’attaccante ha rifiutato di allenarsi"> Il  mister del Napoli Antonio Conte è furibondo. Un attaccante ha rifiutato di scendere in campo per gli allenamenti. Il clima nello spogliatoio sembrava sereno, almeno fino a pochi giorni fa. Poi qualcosa si è incrinato. Un attaccante a disposizione del mister del Napoli Antonio Conte ha adottato un atteggiamento  che non è piaciuto per nulla al tecnico  e il giocatore in questione è stato messo fuori rosa. Il tecnico, noto per il suo carattere forte, non avrebbe accettato atteggiamenti poco professionali durante la fase di allenamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

