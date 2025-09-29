SEI FUORI ROSA | lite folle con Antonio Conte | L’attaccante ha rifiutato di allenarsi
SEI FUORI ROSA: lite folle con Antonio Conte L’attaccante ha rifiutato di allenarsi"> Il mister del Napoli Antonio Conte è furibondo. Un attaccante ha rifiutato di scendere in campo per gli allenamenti. Il clima nello spogliatoio sembrava sereno, almeno fino a pochi giorni fa. Poi qualcosa si è incrinato. Un attaccante a disposizione del mister del Napoli Antonio Conte ha adottato un atteggiamento che non è piaciuto per nulla al tecnico e il giocatore in questione è stato messo fuori rosa. Il tecnico, noto per il suo carattere forte, non avrebbe accettato atteggiamenti poco professionali durante la fase di allenamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: fuori - rosa
Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale
Milan, Adli fuori rosa? Nessun problema: è pronto per Squid Game 3
I soliti pallini di Sarri: manda via un top per rispolverare un fuori rosa
È successo nella seconda divisione turca: l'ex Inter Erkin prende a schiaffi un compagno e poi viene espulso e messo fuori rosa #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
"Mio padre ha fatto il pescatore per 50 anni, questa è vita dura" #Maresca commenta i casi #Disasi e #Sterling, finiti fuori rosa al #Chelsea - X Vai su X