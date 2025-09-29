Segretaria e caso mensa De Michele | Città allo sfascio

“Non si è mai piegata alla volontà politica, tenendo sempre dritta la barra della legalità”. Con queste parole il consifliere comunale Mario De Michele, del gruppo La Politica che serve, commenta le tensioni in Municipio tra pezzi dell'amministrazione comunale di Aversa e la segretaria Emanuela. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: segretaria - caso

Scintille in Comune sul caso mensa, segretaria sempre più 'isolata'

La segretaria del PD critica il governo Meloni per aver normalizzato i rapporti con l'Egitto nonostante il mancato supporto nel caso Regeni - facebook.com Vai su Facebook

Katia Ricciarelli è stata diffidata dalla segretaria di Pippo Baudo. Viene ammonita a cambiare registro, a partire dall'intervista preannunciata a #Verissimo, in caso contrario ci saranno azioni legali. «Alla fine Pippo a Katia non voleva più neanche vederla!» ripo - X Vai su X

Mensa e polemiche, la sindaca replica ai genitori e convoca tutti in commissione - Nuovo intervento dell’amministrazione di Veglie che respinge le ricostruzioni e gli allarmismi sulle procedure relative ai servizi di refezione scolastica già affidati al nuovo gestore. lecceprima.it scrive

Mensa a Veglie, la verità dei genitori: “Basta prese in giro”. La sindaca De Bartolomeo: “Si diffondono false notizie” - VEGLIE – Dopo le dichiarazioni della sindaca Maria Rosaria De Bartolomeo, i genitori dei bambini che usufruiscono della mensa scolastica hanno deciso di fare ... Da corrieresalentino.it