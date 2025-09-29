Tra le proposte, le tonalità neutre sono sempre la scelta perfetta per questo segno. Ideali le sfumature beige naturale, rosa delicato o crema, per una manicure semplice ed elegante. A seguire, tonalità pesca, verde matcha e moka si combinano in una nail art delicata ma decisa, perfetta per la stagione della Bilancia. Oppure, per la Bilancia, la manicure effetto velluto si arricchisce con dettagli ispirati al cielo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Segno d’aria governato da Venere, la Bilancia è sinonimo di eleganza, armonia e amore per il bello. I nati sotto questo segno prediligono uno stile raffinato e mai eccessivo, anche nella manicure.