Segno d’aria governato da Venere la Bilancia è sinonimo di eleganza armonia e amore per il bello I nati sotto questo segno prediligono uno stile raffinato e mai eccessivo anche nella manicure
Tra le proposte, le tonalità neutre sono sempre la scelta perfetta per questo segno. Ideali le sfumature beige naturale, rosa delicato o crema, per una manicure semplice ed elegante. A seguire, tonalità pesca, verde matcha e moka si combinano in una nail art delicata ma decisa, perfetta per la stagione della Bilancia. Oppure, per la Bilancia, la manicure effetto velluto si arricchisce con dettagli ispirati al cielo.
BILANCIA - 24 settembre - 23 ottobre Segno di Aria. Segno molto socievole che ama conoscere gente nuova. Non sopporta la solitudine. - facebook.com Vai su Facebook
Ciao Bilancia! Segno d’aria, anima socievole, amante dell’armonia e del buon gusto. Equilibrio è la tua parola chiave: in amore, nelle amicizie e pure in dispensa! ? I tuoi prodotti preferiti? Da condividere, bilanciati e sempre un po’ chic. - X Vai su X
Governata da Venere, pianeta dell'amore, dell'armonia e della bellezza, è simbolo di