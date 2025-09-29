Segno d’aria governato da Venere la Bilancia è sinonimo di eleganza armonia e amore per il bello I nati sotto questo segno prediligono uno stile raffinato e mai eccessivo anche nella manicure

Amica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le proposte, le tonalità neutre sono sempre la scelta perfetta per questo segno. Ideali le sfumature beige naturale, rosa delicato o crema, per una manicure semplice ed elegante. A seguire, tonalità pesca, verde matcha e moka si combinano in una nail art delicata ma decisa, perfetta per la stagione della Bilancia. Oppure, per la Bilancia, la manicure effetto velluto si arricchisce con dettagli ispirati al cielo. 🔗 Leggi su Amica.it

segno d8217aria governato da venere la bilancia 232 sinonimo di eleganza armonia e amore per il bello i nati sotto questo segno prediligono uno stile raffinato e mai eccessivo anche nella manicure

© Amica.it - Segno d’aria governato da Venere, la Bilancia è sinonimo di eleganza, armonia e amore per il bello. I nati sotto questo segno prediligono uno stile raffinato e mai eccessivo, anche nella manicure.

In questa notizia si parla di: segno - aria

Forlì, Manuzzi ha il Ravenna nel mirino: "Aria di derby? Prima segno e poi esulto"

Jazz e Blues nell’aria. Nel segno di Becattini

segno d8217aria governato venereOroscopo, la Bilancia è la casa di Venere: vede amore (anche quando non c'è), teme la solitudine. Match con Acquario. Cancro? Per carità - Governata da Venere, pianeta dell’amore, dell’armonia e della bellezza, è simbolo di ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Segno D8217aria Governato Venere