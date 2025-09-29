Segnala risultato e obiettivi mentre Rossoneri vai in cima alla vittoria nervosa

2025-09-28 22:51:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: AC Milan si è mosso in cima a Serie A mentre la squadra di Massimiliano Allegri ha resistito con 10 uomini per battere i campioni Napoli 2-1 a San Siro. Il secondo periodo di Allegri è iniziato in modo superbo e sono entrati nell’incontro con la squadra di Antonio Conte dopo aver ottenuto tre vittorie dalle loro prime quattro partite. Avevano bisogno di soli tre minuti per stordire i campioni di domenica, il tap-in di Alexis Saelemaekers mettendoli davanti, prima che Christian Pulisic completasse una mossa ben lavorata subito dopo la mezz’ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com