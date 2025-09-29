Segnala risultato e obiettivi mentre Rossoneri vai in cima alla vittoria nervosa
2025-09-28 22:51:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: AC Milan si è mosso in cima a Serie A mentre la squadra di Massimiliano Allegri ha resistito con 10 uomini per battere i campioni Napoli 2-1 a San Siro. Il secondo periodo di Allegri è iniziato in modo superbo e sono entrati nell’incontro con la squadra di Antonio Conte dopo aver ottenuto tre vittorie dalle loro prime quattro partite. Avevano bisogno di soli tre minuti per stordire i campioni di domenica, il tap-in di Alexis Saelemaekers mettendoli davanti, prima che Christian Pulisic completasse una mossa ben lavorata subito dopo la mezz’ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: segnala - risultato
Segnala, risultato, squadre come Casemiro e Mainoo Hit Bar in Pre -Seas Friendly Draw a Stoccolma
Segnala, obiettivi del risultato mentre il papa rende Howler ed Elanga debutta nel thrashing pre -stagione di Magpies
Segnala, risultato, obiettivi come Saka segna il vincitore ma Gunners perdono Shootout
Stupidità artificiale. Un amico mi segnala uno strumento che mi riferisce utilissimo per scovare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti. Io gli do in pasto il primo capitolo del mio primo libro, scritto nel 2016. Ecco il risultato. Mah. - X Vai su X
Il Console di Syldavia in Taurinia segnala questo interessante, approfondito e lungo articolo che mostra l'evoluzione di Tintin, da personaggio realizzato da un singolo autore, a risultato maturo "di un'intelligenza collettiva, guidata da un visionario perfezionista - facebook.com Vai su Facebook