Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche | in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta: al voto circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare i consigli regionali. Seggi aperti domenica 28 settembre dalle 7:00 alle 23:00, affluenza nelle Marche al 37,7%. In Valle d'Aosta lo spoglio inizia lunedì mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: seggi - chiusi
Alle 23 chiusi i seggi nelle Marche: l'affluenza finale di domenica 28 settembre
Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, seggi chiusi: affluenza al 37,7% alle 23. News sui risultati delle regionali
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: CHIUSI I SEGGI Sono da poco terminate le operazioni di voto per l'elezione del nuovo Presidente della Provincia di Matera: nel seggio unico allestito nella sala consiliare di via Ridola, a Matera, alle ore 20.0 - facebook.com Vai su Facebook
Chiusi i seggi in Moldavia: il partito filo-europeista verso la vittoria - europeo PAS della presidente Mai Sandu è in testa nettamente alle elezioni parlamentari della Moldavia, segnate da accuse di interferenza russa, secondo un conteggio parziale del ... Come scrive msn.com
Referendum, si sono chiusi i seggi - Nel primo giorno di voto, l'affluenza per i 5 quesiti referendari, quattro sul lavoro e uno sulla ... rainews.it scrive