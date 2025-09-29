Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche | in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio

29 set 2025

Le elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta: al voto circa 1 milione e 250mila cittadini per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare i consigli regionali. Seggi aperti domenica 28 settembre dalle 7:00 alle 23:00, affluenza nelle Marche al 37,7%. In Valle d'Aosta lo spoglio inizia lunedì mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alle 23 chiusi i seggi nelle Marche: l'affluenza finale di domenica 28 settembre

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta, seggi chiusi: affluenza al 37,7% alle 23. News sui risultati delle regionali

