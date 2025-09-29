Secret Wars | il reset dell’MCU sarà meno radicale del previsto

Nerdpool.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beh, questa notizia ci ha decisamente sorpreso. E non in modo piacevole. Alex Perez di The Cosmic Circus ha recentemente partecipato a un’altra sessione di domande e risposte sul server Discord della pubblicazione per fare luce su ciò che possiamo aspettarci dal futuro del MCU. Da Doomsday a Yelena Belova e il suo futuro nel franchise, parlando anche di una versione di Hulk più violenta di quanto abbiamo visto finora. Ha anche dato la deludente notizia che non dovremmo aspettarci molto dal prossimo reset dell’MCU che avremo con Secret Wars. Un fan ha chiesto: “Ehi, Alex. Quando avverrà il reset nell’MCU, cancellerà ciò che è successo prima?”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

secret wars il reset dell8217mcu sar224 meno radicale del previsto

© Nerdpool.it - Secret Wars: il reset dell’MCU sarà meno radicale del previsto

In questa notizia si parla di: secret - wars

Marvel sostituirà tutti gli X-Men e anche Tony Stark, dopo Avengers: Secret Wars (che sarà un reset)

Earth-828 come centro dell’mcu dopo secret wars

Futuro di spider-man: cosa significa per avengers secret wars

secret wars reset dell8217mcuAvengers: Secret Wars potrebbe resettare l'MCU in questo modo secondo una teoria - In attesa di questi due grandi eventi del MCU, c'è una teoria dei fan che spiegherebbe il reset totale dell'universo narrativo ... Lo riporta cinema.everyeye.it

secret wars reset dell8217mcuMarvel, 5 scene odiatissime potrebbero essere cancellate grazie a Secret Wars - Secret Wars potrebbe diventare il punto di svolta del MCU, cancellando scene contestate e correggendo momenti criticati dai fan. Riporta cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Secret Wars Reset Dell8217mcu