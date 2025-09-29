Secret Wars | il reset dell’MCU sarà meno radicale del previsto

Beh, questa notizia ci ha decisamente sorpreso. E non in modo piacevole. Alex Perez di The Cosmic Circus ha recentemente partecipato a un’altra sessione di domande e risposte sul server Discord della pubblicazione per fare luce su ciò che possiamo aspettarci dal futuro del MCU. Da Doomsday a Yelena Belova e il suo futuro nel franchise, parlando anche di una versione di Hulk più violenta di quanto abbiamo visto finora. Ha anche dato la deludente notizia che non dovremmo aspettarci molto dal prossimo reset dell’MCU che avremo con Secret Wars. Un fan ha chiesto: “Ehi, Alex. Quando avverrà il reset nell’MCU, cancellerà ciò che è successo prima?”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

