Seconda proiezione Swg | decisa accelerata di Acquaroli che sale al 52,2%
Si amplia decisamente il divario tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci dopo la seconda proiezione effettuata da Swg con una copertura del 18%. Il governatore uscente sarebbe al 52,2% mentre l'esponente dei Dem non andrebbe oltre il 44,5. Poco oltre il 3% la sommatoria dei voti accumulati dagli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Seconda serata del Castiglioni Film Festival con ospite Francesco Costabile: masterclass pomeridiana e proiezione di Familia
“Christspiracy: spiritualità, etica e animali”: seconda proiezione organizzata dal consigliere comunale Michele Menchetti
Venerdì 26 settembre al cinema don Bosco di Caserta si proietterà il docufilm "BULLYNG" la cui regia è affidata all'ormai noto Nicola Palmese, presente in sala per la seconda proiezione! Orario proiezioni: 17.30 e 20.45