Seconda proiezione Swg | decisa accelerata di Acquaroli che sale al 52,2%

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si amplia decisamente il divario tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci dopo la seconda proiezione effettuata da Swg con una copertura del 18%. Il governatore uscente sarebbe al 52,2% mentre l'esponente dei Dem non andrebbe oltre il 44,5. Poco oltre il 3% la sommatoria dei voti accumulati dagli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: seconda - proiezione

Seconda serata del Castiglioni Film Festival con ospite Francesco Costabile: masterclass pomeridiana e proiezione di Familia

“Christspiracy: spiritualità, etica e animali”: seconda proiezione organizzata dal consigliere comunale Michele Menchetti

Cerca Video su questo argomento: Seconda Proiezione Swg Decisa