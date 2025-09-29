Se sei giovane bella e di destra ti boicottano

Contro Beatrice Venezi sembra valere tutto, persino le osservazioni sessiste. E questo solo perché non fa parte della solita compagnia di giro. Ora i musicisti entrano in stato d’agitazione per cacciarla. L’ultima volta, per calmarli, bastarono 100 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Se sei giovane, bella e di destra ti boicottano

In questa notizia si parla di: giovane - bella

Giovane e bella, dopo la laurea lascia tutto per entrare in monastero

Udinese-Verona, le pagelle: Giovane 7, che bella scoperta. Iker Bravo leggerino, 5,5

La figuraccia di De Luca con l’artista di 71 anni: “Che bella figlia!”. Ma è la giovane moglie… (video)

Grande soddisfazione da parte del giovane Alessandro Fontanarosa per la bella prestazione contro l’Entella - facebook.com Vai su Facebook

Gli altri tutti buoni? Sei di sinistra. Tutti cattivi? Sei di destra. Non hai mai colpe? Sei vecchio - Quando non capiamo perché gli altri fanno o pensano qualcosa che ci appare sbagliato, o perché autolesionista o perché ingiusto o pericoloso, di solito ci arrabbiamo perché siamo convinti che lo ... Da corriere.it