Se non puoi fermare i membri della Flotilla stigmatizzali | così i civili palestinesi escono dal focus
Nell’epoca della Menzogna Universale, insegna George Orwell, due più due non fa quattro, ma cinque, sei, sette. In queste ore le massime cariche istituzionali della Repubblica e i rappresentanti dei partiti politici di maggioranza e opposizione hanno iniziato a esprimere grande preoccupazione sulle conseguenze dell’avvicinarsi della Global Sumud Flotilla a Gaza. I proclami che si susseguono mostrano agitazione e invocano riflessione, prudenza, mediazione. Nella comunicazione politica ogni volta che si parla si responsabilità implicitamente si passa un messaggio: chi non si ferma e tira diritto è un irresponsabile, chi non vuole mediare è un’estremista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
