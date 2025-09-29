Nell’epoca della Menzogna Universale, insegna George Orwell, due più due non fa quattro, ma cinque, sei, sette. In queste ore le massime cariche istituzionali della Repubblica e i rappresentanti dei partiti politici di maggioranza e opposizione hanno iniziato a esprimere grande preoccupazione sulle conseguenze dell’avvicinarsi della Global Sumud Flotilla a Gaza. I proclami che si susseguono mostrano agitazione e invocano riflessione, prudenza, mediazione. Nella comunicazione politica ogni volta che si parla si responsabilità implicitamente si passa un messaggio: chi non si ferma e tira diritto è un irresponsabile, chi non vuole mediare è un’estremista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se non puoi fermare i membri della Flotilla, stigmatizzali: così i civili palestinesi escono dal focus