Se lo doveva aspettare Nunzia De Girolamo mai notizia peggiore per lei

Era un azzardo e oggi appare un errore di valutazione. La scelta di spostare Ciao Maschio al sabato pomeriggio di Rai 1 rischia di rivelarsi fatale per il talk di Nunzia De Girolamo. Un format che aveva trovato la sua dimensione nella notte, sfruttando il traino sicuro di Ballando con le stelle e una platea più ricettiva per le interviste intime e confidenziali, è stato catapultato in una fascia di palinsesto totalmente diversa, con un pubblico che chiede leggerezza, familiarità e continuità. Il risultato, come era prevedibile, è che lo show non ha attecchito, scivolando negli ascolti e aprendo lo scenario concreto della chiusura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

