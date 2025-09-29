Scuole e nuovi laboratori del Toschi via libera a 2,3 milioni di investimenti

Via libera dalla Provincia di Parma a nuovi investimenti per 2,3 milioni di euro grazie all’inserimento a bilancio delle risorse derivanti dalla vittoria, in primo grado, della causa contro Monte dei Paschi di Siena. “Le risorse – spiega il presidente della Provincia Alessandro Fadda – sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: scuole - nuovi

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Via ai cantieri nelle scuole della città nuovi arredi e sicurezza in primo piano

I nuovi presidi delle scuole di Bologna e provincia: tutti i nomi

#NoiSiamoLeScuole questa settimana è dedicato al Piemonte e alle Marche. I nuovi Asili nido di Lagnasco e di Castelletto Stura, nel cuneese, integreranno il ciclo di preparazione alla scuola delle Scuole dell’infanzia, sia in questi Comuni, sia in quelli limitrofi - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi servizi digitali e laboratori di educazione alimentare per le scuole a Monte San Savino - Sono stati attivati nuovi servizi per la visione dei menu delle mense scolastiche e iniziative dedicate alle scuole primarie e dell'infanzia, con un’attenzione particolare al tema dell’educazione ... Riporta lanazione.it

I nuovi laboratori didattici dell’IC Cesalpino: strumenti e ambienti di apprendimento all’avanguardia - Arezzo, 16 gennaio 2025 – Inaugurati questa mattina i nuovi laboratori didattici dell’Istituto comprensivo Cesalpino, frutto di un percorso di rinnovamento radicale che la scuola ha intrapreso con il ... Secondo lanazione.it