Scuole al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Alfonso Gallo di Aversa
Al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa. È stato consegnato il cantiere per i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa. Si tratta del primo intervento del nuovo “Piano Scuola” della Provincia di Caserta, promosso dal presidente Anacleto Colombiano, che prevede opere . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: scuole - lavori
Lavori nelle scuole per un milione. Al via interventi di manutenzione: "Avremo edifici più fruibili e salubri"
Al via i lavori per l'installazione di allarmi in 23 scuole comunali
Scuole Leopardi, partiti i lavori per realizzare la nuova mensa
*INFORMAZIONI UTILI PER IL VOTO* *TRASFERIMENTO SEGGI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE* Si segnalano gli spostamenti di alcuni seggi elettorali a causa dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento che interessano le - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Alfonso Gallo - Scopri tutti i dettagli riguardo Aversa, al via i lavori di riqualificazione della palestra dell’Istituto Alfonso Gallo . casertaweb.com scrive
Paternò, caos scuole: al via tra lavori mai partiti e classi sballottate. Tre sezioni tornano al plesso Falconieri - Caos a Paternò all’inizio dell’anno scolastico: tre classi dell’istituto “Marconi” tornano al plesso Falconieri, mai interessato da lavori nonostante sia area cantierizzata. Secondo corrieretneo.it