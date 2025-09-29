Scuola | Pd bene riqualificazione istituto Girolami a Monteverde impegno concreto

Roma, 29 set – Oggi durante la commissione capitolina Scuola “abbiamo fatto il punto sulla progettazione e sulla gara d’appalto per i lavori all’istituto Girolami dell’I.C. Margherita Hack, nel Municipio Roma XII. Un intervento atteso da anni, che riguarda la bonifica, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’edificio, insieme alla messa in sicurezza del corpo C, dove sorgera’ la palestra”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Carla Fermariello e Lorenzo Marinone del Partito demcoratico, rispettivamente presidenti delle commissioni capitoline Scuola e Bilancio. “La Girolami e’ e resta una nostra priorita’ – proseguono Fermariello e Marinone del Pd -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

