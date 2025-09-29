Scuola | Pd bene riqualificazione istituto Girolami a Monteverde impegno concreto

Romadailynews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set – Oggi durante la commissione capitolina Scuola “abbiamo fatto il punto sulla progettazione e sulla gara d’appalto per i lavori all’istituto Girolami dell’I.C. Margherita Hack, nel Municipio Roma XII. Un intervento atteso da anni, che riguarda la bonifica, la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dell’edificio, insieme alla messa in sicurezza del corpo C, dove sorgera’ la palestra”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Carla Fermariello e Lorenzo Marinone del Partito demcoratico, rispettivamente presidenti delle commissioni capitoline Scuola e Bilancio. “La Girolami e’ e resta una nostra priorita’ – proseguono Fermariello e Marinone del Pd -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

scuola pd bene riqualificazione istituto girolami a monteverde impegno concreto

© Romadailynews.it - Scuola: Pd, bene riqualificazione istituto Girolami a Monteverde, impegno concreto

In questa notizia si parla di: scuola - bene

A Bacoli la sede della Scuola Nazionale Dantesca in Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra

Sicurezza sul lavoro: ing. Penati, ‘Bene nuova norma che porta cultura sicurezza a scuola’ 

Stare bene a scuola non è solo possibile, ma è necessario

scuola pd bene riqualificazioneCorti (Pd): “Istruzione pubblica bene essenziale, scuola sia inclusiva, accogliente, esigente ma non punitiva” - La consigliera di Villa Basilica, candidata in Regione: "Sì al tempo pieno e all'obbligo scolastico esteso ai 18 anni" ... Secondo luccaindiretta.it

scuola pd bene riqualificazioneInaugurazione Scuola Primaria Petrarca ad Incisa, il PD esprime soddisfazione - Sull’inaugurazione della Scuola Primaria Petrarca di Incisa interviene, esprimendo soddisfazione, il PD di Figline Incisa. Lo riporta valdarnopost.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Pd Bene Riqualificazione