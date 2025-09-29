Screening tumore colon retto più facile | kit si ritirano e riconsegnano anche in farmacia

Firenzetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà più semplice aderire e partecipare allo screening gratuito per prevenire il tumore al colon retto. Il kit si potrà infatti ritirare e poi riconsegnare non solo nei presidi sanitari sul territorio come è stato fino ad oggi – il che imponeva orari più rigidi – ma anche nelle farmacie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: screening - tumore

Tumore, al San Camillo primi risultati per screening cancro polmone

Tumore al seno, da Europa Donna Italia campagna per estendere screening

Tumore cerebrale, screening di massa per i vigili del fuoco. In 50 hanno aderito al test: ‘Vogliamo la verità’

screening tumore colon rettoScreening tumore colon retto, consegna e ritiro kit in tutte le farmacie della Toscana - Sarà più semplice aderire e partecipare allo screening gratuito per prevenire il tumore al colon retto. Segnala farmacista33.it

screening tumore colon rettoTumore del colon retto, il kit per lo screening gratuito si ritira e riconsegna anche in farmacia - Semplificazione importante che conta su orari più flessibili, ma anche sul consiglio del farmacista ai propri clienti sull’importanza di aderire. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Screening Tumore Colon Retto