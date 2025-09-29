Screening tumore colon retto più facile | kit anche in farmacia

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà più semplice aderire e partecipare allo screening gratuito per prevenire il tumore al colon retto. Il kit si potrà infatti ritirare e poi riconsegnare non solo nei presidi sanitari sul territorio come è stato fino ad oggi – il che imponeva orari più rigidi – ma anche nelle farmacie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: screening - tumore

