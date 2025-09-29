Scovati a Ragusa i bracconieri dei ricci di mare
AGI - I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato amministrativamente oltre 700 ricci di mare, lungo la costa tra Cava D'Aliga e Sampieri, nel comune di Scicli. Nel corso dell'operazione, condotta dai militari della Compagnia di Modica, sono stati identificati due soggetti aretusei mentre pescavano illegalmente in orario diurno e con attrezzatura professionale da immersione. Gli esemplari recuperati, ancora in vita, sono stati subito rigettati in mare, per favorire il ripopolamento della specie e tutelare l'equilibrio dell'ecosistema marino. I due responsabili sono stati segnalati amministrativamente alla competente Capitaneria di Porto, perché sorpresi a esercitare la pesca del riccio di mare, mediante attrezzatura professionale, ben oltre le quantità espressamente consentite dalla normativa di settore, che limita la cattura, per il pescatore sportivo, ad un massimo di 50 esemplari al giorno. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: scovati - ragusa
Scovati in rete Achille Lauro ha girato anni fa un film ancora non uscito dal titolo "Applausi" storia liberamente ispirata alla vicenda di Elisa Claps regia Angelo Calculli e Vito Cea si sente nel video il cast.. Lino Musella e Achille Lauro..Acting Coach attori Paolo - facebook.com Vai su Facebook
GdF. Bracconieri sorpresi a depredare i fondali tra Cava d’Aliga e Sampieri. Centinaia di ricci sequestrati - sequestro di ricci di mare lungo la costa ragusana, tra Cava D'Aliga e Sampieri. Riporta radiortm.it
Bracconieri alla spiaggia della Gaiola rubano 1000 ricci di mare: beccati dalla guardia costiera - Razziati circa mille ricci di mare, depredati purtroppo per le uova che si trovano nelle femmine, ... Come scrive fanpage.it