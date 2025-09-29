Scoppia rissa a Palermo spari durante la processione | panico tra la folla ferita lievemente 21enne incinta
Una ragazza incinta di 21 anni è stata ferita di striscio alla schiena a Palermo, vittima di una rissa con sparatoria durante la festa patronale dei santi Cosma e Damiano celebrata domenica 28 settembre. La giovane, a cui un proiettile ha provocato solo una lieve escoriazione, si è presentata all'ospedale Cervello verso le 3 e mezza ed è stata dimessa la mattina dopo. Si indaga sull'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sferracavallo, rissa e spari per la fila: poi la vendetta alla Marinella - PALERMO – La lite a Sferracavallo, i colpi di pistola, il caos e due episodi quasi certamente collegati. Secondo livesicilia.it