Troppi programmi e troppo clamore per Pio Esposito: Emiliano Viviano frena, ecco il commento dell'ex portiere sul talento dell'Inter Gli occhi di mezza Italia ora sono tutti su Pio Esposito, l'uomo del momento. Un attaccante di prospettiva, che può crescere ancora molto e che ha talento nei piedi e nella testa. D'altronde, Chivu l'ha confermato nella rosa della prima squadra e gli sta cucendo anche un ruolo importante. L'attaccante nerazzurro si è sbloccato in Serie A con la rete contro il Cagliari di suo fratello Sebastiano. Ma già prima di questo match, Esposito è stato esaltato dagli addetti ai lavori, azzardando anche paragoni scomodi o addossando responsabilità che il ragazzo non deve prendere.

© Tvplay.it - Scoppia la Pio Esposito mania: Viviano frena