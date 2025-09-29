Scoperto testamento inedito di Gianni Agnelli sulla società di famiglia | John Elkann non doveva ereditare così tanto
“A modifica di altre disposizioni precedenti, lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione alla società semplice Dicembre. Torino, 20 gennaio 1998”. Firmato: Gianni Agnelli.Sono queste le parole del testamento inedito dell’Avvocato presentato oggi, 29 settembre 2025, dagli avvocati di sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Gianni Agnelli, colpo di scena sull'eredità: scodellato il nuovo testamento. A chi aveva lasciato il potere - La copia di un presunto nuovo testamento olografo di Gianni Agnelli è stata depositata oggi in tribunale a Torino. Lo riporta iltempo.it
“Non doveva andare a John Elkann”: spunta un testamento segreto di Gianni Agnelli - Scoperto un testamento segreto di Gianni Agnelli: il documento rimasto nascosto per 27 anni potrebbe cambiare gli equilibri dell'eredità. newsmondo.it scrive