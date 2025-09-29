Scoperto testamento inedito di Gianni Agnelli sulla società di famiglia | John Elkann non doveva ereditare così tanto

“A modifica di altre disposizioni precedenti, lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione alla società semplice Dicembre. Torino, 20 gennaio 1998”. Firmato: Gianni Agnelli.Sono queste le parole del testamento inedito dell’Avvocato presentato oggi, 29 settembre 2025, dagli avvocati di sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

