scoperto e sequestrato congegno illecito per attirare selvaggina

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia venatoria e di antibracconaggio, hanno posto sotto sequestro un dispositivo elettronico illecito, utilizzato per la caccia. Nel corso del sopralluogo i militari hanno rinvenuto un congegno elettroacustico utilizzato come richiamo per le quaglie. I militari operanti hanno deferito in stato di libertà tre persone per esercizio della caccia con mezzi vietati e hanno proceduto al sequestro del dispositivo rinvenuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

