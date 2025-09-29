Scoperta una proteina chiave nel cancro al colon | la sua presenza indica chi non risponderà alla chemio

Uno studio italiano e spagnolo ha individuato la proteina associata alla resistenza alla chemioterapia standard nei pazienti con tumore al colon metastatico, un'eventualità che si verifica in circa metà dei pazienti con questa patologia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

