Scoperta una proteina chiave nel cancro al colon | la sua presenza indica chi non risponderà alla chemio
Uno studio italiano e spagnolo ha individuato la proteina associata alla resistenza alla chemioterapia standard nei pazienti con tumore al colon metastatico, un'eventualità che si verifica in circa metà dei pazienti con questa patologia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cervello, scoperta italiana rivoluzionaria: ecco la proteina che accende memoria e apprendimento
Scoperta all'Università di Torino una proteina fondamentale per la memoria e per l'apprendimento
Influenza e Covid, come colpire i virus senza vaccini: i nuovi farmaci contro la proteina ?cattiva?. La scoperta che cambia tutto
SCOPERTA UNA PROTEINA IN GRADO DI CONTRASTARE LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE Individuata una proteina capace di ripristinare le comunicazioni tra neuroni colpiti da malattie neurodegenerative come il Parkinson: si chiama PI31 e agisce - facebook.com Vai su Facebook
Tumori colon. Individuata la proteina che predice chi non risponderà alla chemioterapia. La scoperta all’Irccs Candiolo - La chemioterapia rappresenta il trattamento standard per la maggior parte dei pazienti con tumori del colon metastatici non operabili, ma solo circa la metà risponde, lasciando l’altra metà esposta a ... Come scrive quotidianosanita.it