Scontro tra un' auto e una moto sull' asse attrezzato centauro ferito seriamente

Scontro tra un'automobile e una moto lungo l'asse attrezzato a Pescara nella mattinata di lunedì 29 settembre.L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del cementificio nella carreggiata direzione Chieti al km 14. In base alle prime informazioni pare che i due veicoli si siano scontrati quando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

