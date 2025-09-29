Scontro tra treni sulla tratta Andria-Corato confermate due condanne e 14 e assoluzioni

Confermate le due condanne (ma ridotte di pochi mesi) e le 14 assoluzioni nel caso del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sul tratto a binario unico Andria-Corato gestito da Ferrotramviaria, in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. La Corte d’Appello di Bari ha ridotto di tre mesi, portando a sei anni e tre mesi di reclusione la condanna nei confronti del capostazione di Andria, Vito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro tra treni sulla tratta Andria-Corato, confermate due condanne e 14 e assoluzioni

Confermate le due condanne (ma ridotte di pochi mesi) e le 14 assoluzioni nel caso del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sul tratto a binario unico Andria-

La strage dei treni sulla Andria-Corato fu colpa soltanto di due ferrovieri: in Appello confermata la sentenza - Condannati solo il capostazione Piccarreta (sei anni e sei mesi) e il capotreno Lorizzo (sette anni): escluse responsabilità di Ferrotramviaria e dei suoi dirigenti ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it