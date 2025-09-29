Scontro tra Giubilei e la portavoce italiana della Flotilla Avete finalità politiche Lo abbiamo sempre detto Su La7
Momento di imbarazzo durante la trasmissione In Onda, su La7, quando Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, movimento di destra vicino a Fratelli d’Italia, accusa la Global Sumud Flotilla di avere finalità politiche. Ma finisce per restare l’unico a non aver compreso la missione. La replica della portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, e della politologa Arianna Farinelli mette subito le cose in chiaro. “Negli ultimi giorni – esordisce Giubieli – la Global Sumud Flotilla ha gettato la maschera e ha dimostrato di essere una missione non umanitaria ma una missione politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Italia Mattanza. . Global Sumud Flotilla verso Gaza, lo scontro tra lo semisconosciuto ma sempre invitato Francesco Giubilei e Dolores Bevilacqua (M5s): "Pagano i 5 Stelle?", "Muoiono bambini per fame, dovrebbe stare rispettosamente in silenzio" Estratto da - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, scontro in diretta tra Bonelli e Giubilei: “Pulizia etnica in corso”, “Ma come si permette?” - Lite accesissima tra Angelo Bonelli e Francesco Giubilei sul conflitto a Gaza: il leader AVS accusa Israele di impedire l’osservazione internazionale ... Come scrive affaritaliani.it