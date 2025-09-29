Scontro tra furgone e pullman di turisti in A1 a Reggio Emilia | un morto e due feriti traffico in tilt
A perdere la vittima l’autista del furgone, un uomo di 40 anni residente nel Bolognese. Il violento incidente stradale in A1 avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, ha mandato in tilt la circolazione per alcune ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scontro - furgone
Azzano, scontro con un furgone: muore 51enne in sella a uno scooter
Scontro auto-furgone in via Mantova: un ferito
Scontro tra auto e furgone, muore donna di 54 anni
SCONTRO AUTO-FURGONE CON FUSTI DI ALCOL ETILICO: INCENDIO SULLA SR 53 PADOVA. Questa mattina alle 10,30 sulla SR 53 via Postumia a Cittadella, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un'auto, con conseguente inc - facebook.com Vai su Facebook
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Scontro auto-furgone: mezzi a fuoco, un ferito https://tviweb.it/veneto-scontro-auto-furgone-mezzi-a-fuoco-un-ferito/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Furgone tampona pullman di turisti sulla A1, muore un 40enne . Coda di 10 km - Incidente mortale stamattina poco prima delle 10 sulla A1, all’altezza del chilometro 137,5 in direzione Nord verso Milano, poco prima del casello di Reggio Emilia, in prossimità del ponte di Calatr ... Da msn.com
Incidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: u n furgone ha tamponato un pullman di turisti circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia. Riporta msn.com