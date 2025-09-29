Scontro sul Festival della Scienza | Su Leonardo si faccia retromarcia

Ilsecoloxix.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viceministro ai Trasporti si rivolge agli organizzatori: “Ripensateci”. Lettera appello di Carlo Castellano e di un gruppo di imprenditori: “Non vende armi a Israele da tre anni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

scontro sul festival della scienza su leonardo si faccia retromarcia

© Ilsecoloxix.it - Scontro sul Festival della Scienza: “Su Leonardo si faccia retromarcia”

In questa notizia si parla di: scontro - festival

Scontro al Festival «Il Libro Possibile»: Bocchino elogia Meloni e insulta Michela Murgia, Padellaro insorge – Il video

Summer Festival, è scontro politico. Pd: "Mancato ascolto". Fornasini: "Tutto liscio"

Festival di Sanremo, scontro sempre più acceso tra Rai e Comune: “A un passo dalla rottura, deadline fissata per il 1 agosto”

scontro festival scienza leonardoScontro sul Festival della Scienza, “Su Leonardo si faccia retromarcia” - Lettera appello di Carlo Castellano e di un gruppo di imprenditori: “Non vende armi ... Segnala ilsecoloxix.it

scontro festival scienza leonardoFestival della Scienza, scontro su Leonardo: riunito d’urgenza il cda - Dopo lo stop alla sponsorizzazione, annullata la partecipazione di Fondazione Leonardo e Fondazione Ansaldo Esplode il caso Leonardo, a 25 giorni dall’inizio del Festival della Scienza. Come scrive genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Festival Scienza Leonardo