Scontro M5S-Pd sulla Flotilla Scotto | Maiorino seduta in un talk show noi in mare

"Gli esponenti del Pd non sono parte integrante della Flotilla, sono su una nave osservatrice di Arci". La senatrice del Movimento 5 stelle, Alessandra Maiorino, fa i distinguo e sulla Flotilla percorre la crepa che si è aperta nei giorni scorsi tra i partiti in teoria alleati. Dal Pd non ci stanno: "Non siamo in mezzo al mare. Lei sta seduta in un talk show", dice al Foglio Arturo Scotto. Maiorino – la senatrice che al ministro Antonio Tajani ha dato del "prezzolato da Israele" in Aula a Palazzo Madama – questa mattina era ospite da Coffee Break su La7. Argomento, la Global Sumud Flotilla. Sulle imbarcazioni ci sono quattro parlamentari: Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Pd, Benedetta Scuderi di Avs e Marco Croatti del M5s. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

