Scontro a tre nei mari del Pacifico | cosa succede in Asia

Non è una guerra fatta con missili e bombe ma uno scontro diplomatico portato avanti su binari più o meno invisibili. Nel Pacifico è in corso un non trascurabile testa a testa tra la Cina e gli Stati Uniti (e i loro partner locali) per accreditarsi l'appoggio politico (e non solo quello) della maggior parte delle isole della regione. Pechino, ha scritto l' Economist, sta sostanzialmente cercando teste di ponte diplomatiche, economiche e militari in una delle regioni più calde del pianeta. E lo sta facendo utilizzando una strategia che i funzionari australiani hanno paragonato ad una "lotta all'arma bianca", per delinearne l'aggressività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

