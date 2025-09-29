Scomparso giovane monteronese di 28 anni ricerche in corso e accorato appello
MONTERONI DI LECCE – Non si hanno più notizie di Gianmarco Barba, un giovane di Monteroni di Lecce, prossimo ai 28 anni (li compirà a fine ottobre). La sua famiglia è in grande apprensione da ieri e ha lanciato un disperato appello a chiunque possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: scomparso - giovane
Il mistero del giovane scomparso. “Dal tablet si è scattato un selfie, ma non ci arrivano più segnalazioni”
Giovane scomparso, ispezione dei Vigili del Fuoco alla periferia di Giugliano
Trappeto, ore d'ansia nella spiaggia di Ciammarita: si cerca un giovane scomparso in mare
Da giovane, il giornalista sportivo Carlo Sassi militò in squadre della provincia di #Varese. E' scomparso a quasi 96 anni - facebook.com Vai su Facebook
Lecco. Si cerca il giovane Gabriele Invernizzi scomparso di casa https://lecconotizie.com/cronaca/lecco-cronaca/lecco-si-cerca-il-giovane-gabriele-invernizzi-scomparso-di-casa/… via @lecco_notizie - X Vai su X