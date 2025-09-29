Scomparso da un mese concluse con la buona notizia le ricerche di Stefano Zambelli
Stanco, dimagrito e fisicamente molto provato, ma salvo. Dopo oltre un mese di silenzio, nella tarda mattinata del 29 settembre Stefano Zambelli, 49 anni, ha potuto riabbracciare i suoi cari e rientrare a casa. La sua sparizione, avvenuta la sera del 26 agosto a Dinazzano (Reggio Emilia), aveva mobilitato per settimane l’intera comunità, fino al lieto epilogo che ha riportato sollievo e commozione tra familiari e cittadini. Le ricerche non si erano mai fermate e hanno visto il coinvolgimento di decine di volontari. Già nelle prime ore dopo la scomparsa, la prefettura aveva attivato un posto di comando avanzato nella sede della Polizia locale di Casalgrande. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
